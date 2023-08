Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 48,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,0 Prozent auf 48,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 308.504 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,82 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 17,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,46 EUR angegeben.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

