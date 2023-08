Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 48,73 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 48,73 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.817 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,60 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

