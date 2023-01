Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 47,41 EUR. Bei 47,44 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.058 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 63,61 EUR.

Am 09.11.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Am 01.02.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,12 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie stark: JPMorgan belässt Einstufung für Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Dezember 2022: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com