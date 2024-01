Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,36 EUR.

Mit einem Wert von 51,36 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,66 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,10 EUR nach. Bei 51,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.513 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von 13,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Mit Abgaben von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,21 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

