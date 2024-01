Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 51,44 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,44 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 51,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.521 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,16 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.056,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

