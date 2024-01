Aktie im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Donnerstagvormittag Boden gut

04.01.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 51,46 EUR.

Werbung

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 51,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,46 EUR. Bei 51,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.953 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,86 Prozent wieder erreichen. Am 14.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,21 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX DAX aktuell: DAX notiert zum Start im Plus So schätzen die Analysten die Siemens Healthineers-Aktie im Dezember 2023 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens AG