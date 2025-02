Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 53,78 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 53,78 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 53,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.533 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,11 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,65 EUR.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

