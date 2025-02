Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 53,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 53,84 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,56 EUR. Bei 53,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.109 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. 7,99 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,13 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,65 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 06.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab