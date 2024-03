Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers behauptet sich am Mittag

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,68 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,68 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 55,76 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.560 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

