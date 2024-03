Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Nachmittag zu

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 56,22 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 160.145 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,99 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Februar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Healthineers-Aktie angepasst

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag freundlich