Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 53,66 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 53,66 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.378 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,98 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,31 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 11,83 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

