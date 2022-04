Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 56,34 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.120 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.05.2021 Kursverluste bis auf 45,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 03.02.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 3,87 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,07 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 02.02.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

