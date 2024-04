Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 55,10 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 55,10 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 55,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.531 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

