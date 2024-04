Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 55,30 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 55,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,76 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 195.385 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). 5,14 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 24,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.176,00 EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

