Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Mittag ein

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 46,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 46,12 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 45,91 EUR. Bei 46,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 334.184 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,46 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,24 EUR.

Am 06.02.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie deutlich schwächer: Übernahme von Dotmatics

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag