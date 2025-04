Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag verlustreich

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,22 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,22 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,04 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.047 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 20,96 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,04 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,24 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie deutlich schwächer: Übernahme von Dotmatics

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag