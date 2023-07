Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 50,98 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 50,98 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,24 EUR zu. Bei 50,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.949 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,93 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 20,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,76 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Healthineers mit 0,55 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 5.346,00 EUR gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 29.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

