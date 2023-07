Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 50,90 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 50,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,24 EUR an. Bei 50,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 177.428 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit Abgaben von 20,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,76 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.346,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.068,00 EUR umgesetzt.

Am 02.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

