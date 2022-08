Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 49,70 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,75 EUR zu. Bei 48,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 15.757 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 26,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 67,37 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.186,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,72 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

