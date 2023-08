Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,35 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 48,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 186.897 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 16,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,61 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,46 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5.201,00 EUR gegenüber 5.186,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Aktie aus.

