Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 48,89 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 48,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 49,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 362.057 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 21,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,46 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

