Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,91 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,91 EUR zu. Bei 46,08 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122.249 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 26,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 13,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,65 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

