Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 45,91 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,91 EUR nach oben. Bei 45,93 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.900 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Abschläge von 12,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Aktie aus.

