Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 51,42 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 51,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,14 EUR aus. Bei 51,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.826 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,49 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

