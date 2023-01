Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 47,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,61 EUR aus. Bei 47,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.755 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 66,38 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 28,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 23.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 18,08 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,61 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.164,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie stark: JPMorgan belässt Einstufung für Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG