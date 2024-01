Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag tiefer

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 51,54 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 51,54 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,28 EUR. Mit einem Wert von 51,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.162 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,16 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Siemens Healthineers-Aktie hoch

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren verdient

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX