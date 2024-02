Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Plus

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,66 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 52,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 52,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,36 EUR. Zuletzt wechselten 242.280 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,29 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Abschläge von 15,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge