Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 52,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,54 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,72 EUR. Bei 52,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 11.543 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Aktie aus.

