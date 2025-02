Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 53,66 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,66 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,80 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,32 EUR nach. Mit einem Wert von 53,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 13.489 Stück.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,35 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,83 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,65 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

