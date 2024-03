Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 56,52 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,52 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,86 EUR. Bei 56,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 228.810 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 2,76 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 27,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,29 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

