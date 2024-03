Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 57,08 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 57,08 EUR. Bei 57,28 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 437.718 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach oben. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

