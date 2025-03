Kursentwicklung

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag fester

05.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 53,04 EUR.

Wer­bung

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 53,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,42 EUR. Bei 52,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 309.613 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,26 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,80 Prozent. Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,36 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,28 Prozent gesteigert. Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin? Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG