Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 53,00 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 53,00 EUR zu. Bei 53,18 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.016 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,34 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,36 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,28 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

