Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 56,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,68 EUR. Bei 56,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 95.755 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,66 EUR) erklomm das Papier am 09.12.2021. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 19,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.05.2021 bei 45,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 20,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 66,38 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,07 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.02.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 02.02.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Experten sehen bei Siemens Healthineers-Aktie Potenzial

Healthineers-Aktie freundlich: Siemens Healthineers zuversichtlich für Erreichen der Prognose

Siemens Energy-, Gamesa-, Healthineers- oder Siemens-Aktie: Welche Aktie aus dem Siemens-Clan ins Depot gehört

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG