Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 54,94 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 54,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,78 EUR. Bei 55,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 60.805 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 19,20 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

