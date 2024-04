Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,40 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 55,40 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,78 EUR nach. Bei 55,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.260 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 19,87 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,23 EUR je Aktie.

