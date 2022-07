Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag stärker

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,51 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 48,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.881 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. 28,30 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,15 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 03.02.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.965,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 31.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,28 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

