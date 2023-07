Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,50 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 50,50 EUR. Bei 50,16 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.419 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,76 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.346,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

