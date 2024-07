Siemens Healthineers im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Aufschlag

05.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 53,52 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 53,52 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 53,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 351.818 Aktien. Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 7,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,06 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,06 EUR. Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

