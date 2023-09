Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Dienstagmittag ins Plus

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 45,99 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 45,99 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,07 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.279 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

