Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Freitagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,45 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,45 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,53 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,44 EUR. Bisher wurden heute 10.209 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 23,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 13,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie