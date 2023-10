Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag stärker

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 48,59 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 48,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.369 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 41,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.201,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

