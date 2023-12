Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Plus

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,74 EUR. Mit einem Wert von 52,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.782 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,69 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

