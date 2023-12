Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 52,50 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 160.880 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,63 Prozent zulegen. Am 14.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,69 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.056,00 EUR im Vergleich zu 6.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

