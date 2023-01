Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag leichter

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 46,74 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,38 EUR nach. Bei 47,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.096 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,28 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 28,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 63,61 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.164,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Am 01.02.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie stark: JPMorgan belässt Einstufung für Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com