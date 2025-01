Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 51,64 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 51,64 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 51,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,20 EUR. Zuletzt wechselten 140.546 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,59 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (47,31 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,27 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

