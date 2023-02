Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roter Tendenz

Um 12:22 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 53,52 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,26 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 159.137 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 58,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,90 EUR.

Am 02.02.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.077,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.05.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,06 EUR fest.

