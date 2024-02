Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 52,04 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 52,04 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.628 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,70 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

