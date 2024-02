Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag leichter

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,32 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 52,32 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.874 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 11,01 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 14.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 15,16 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

