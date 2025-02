Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schießt am Donnerstagmittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 57,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 57,40 EUR. Bei 58,44 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 744.021 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,58 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Ausblick: Siemens Healthineers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün